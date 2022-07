Número de feminicídio aumenta 73% em cinco anos no estado do Rio

Apoie o 247

247 - O número de feminicídios aumentou 73% nos últimos cinco anos no estado do Rio de Janeiro, ao passar de 30 casos de janeiro a maio de 2017 para 52 no mesmo período de 2022. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP) e foram publicados nesta segunda-feira (4) pelo portal G1.

Foram contabilizadas 128 mulheres mortas nos cinco primeiros meses deste ano, alta de mais de 20%.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o total de casos de violência contra mulher subiu no Brasil. O Judiciário brasileiro contabilizou 1.596 casos em 2020. Em 2021 foram registrados 1.900 casos de feminicídio.

