Número de mortos pela PM em 2020 é recorde em São Paulo

247 - O número de mortos por policiais militares dentro e fora de serviço no estado de São Paulo foi de 422 de janeiro a maio de 2020, o maior de toda a série histórica iniciada em 2001. O número representa alta de 25% na letalidade policial do estado como um todo em comparação com o mesmo período do ano passado. O total também ultrapassou o número de mortos por PMs em 2003, com 409 mortes, de acordo com a diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno.

O número de mortos por policiais de batalhões das cidades da Região Metropolitana de São Paulo, com exceção da capital paulista, aumentou 70% de janeiro a maio de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019. Na cidade de São Paulo o aumento foi de 34%.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que demitiu ou expulsou, de janeiro a maio deste ano, 80 policiais civis e militares por desvios de conduta. A pasta informou ainda que iniciou um curso no último dia 1 para todos os níveis hierárquicos da PM com o objetivo "de aprimorar os processos da corporação".

