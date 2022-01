Número de mortos pelas chuvas em Minas passa de 9 para 19 em apenas 24 horas

Apoie o 247

247 - Um boletim divulgado nesta terça-feira (11) pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) de Minas Gerais aponta que o número de mortes em decorrência das chuvas no Estado passou de nove para 19 em apenas 24 horas, diz o Metrópoles.

As últimas mortes foram registradas nos municípios de São Gonçalo do Rio Abaixo, Ervália, Caratinga e Brumadinho , onde cinco pessoas da mesma família morreram soterradas no interior de um veículo devido a um deslizamento.

Ainda segundo a Defesa Civil, 145 municípios mineiros estão em situação de emergência. Há mais de 3,4 mil desabrigados e 13,7 mil desalojados.

