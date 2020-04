Número de mortos por coronavírus vai triplicar até 3 de maio em SP, prevê governo

247 - O governo de São Paulo divulgou nesta quarta-feira, 22, projeção de que o Estado terá 3,2 mil mortes por coronavírus dentro de duas semanas, em 3 de maio, quando a doença deverá atingir seu pico. Dessa forma, o número de mortos seria multiplicado por três, dadas os atuais 1.093 casos fatais registrados no Estado. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

“Nós esperamos, com a eficiência das nossas terapias, manter um número mais baixo” de mortes, disse o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, durante apresentação dos dados, feita em uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes em que o governo estadual apresentou um conjunto de intenções para reabertura parcial do Estado a partir do dia 10 de de maio, quando vence o atual decreto de quarentena. Essa projeção considera a taxa de contaminação atual.

Segundo a reportagem, Germann e o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, afirmaram que as medidas para incentivar o isolamento social no Estado têm dado resultado, uma vez que o crescimento de novos casos em São Paulo ocorre em taxas menores do o do Brasil e outros países.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.