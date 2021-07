"Nunca pense que você é inútil”, diz Carlos Bolsonaro nas redes sociais

247 - Reportagem do jornalista Guilherme Amado destaca que o vereador Carlos Bolsonaro (RJ), filho de Jair Bolsonaro, tem feito publicações em suas redes sociais "deixando de lado por alguns frames o estilo ativo-agressivo que o distingue".

“Eu não tenho nenhum propósito na vida, eu sou inútil”, postou Carlos Bolsonaro neste domingo (4) com a imagem de um quadrinho em que um menino coloca água num prato. No segundo, pombos bebem a água e celebram: “Deus abençoe quem preencheu isso”. E, ao fim, a frase com a lição de moral: “Nunca pense que você é inútil”.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.