'Nunca vi tanta gente com Covid no meu entorno como eu estou vendo', diz Paes sobre avanço da variante delta

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou, na manhã desta sexta-feira (20), que os dados da Covid no Rio de Janeiro são "preocupantes" com o avanço da variante delta. De acordo com o chefe do executivo municipal, moradores do Rio vivem o pico da doença no ano e, mesmo com o avanço da imunização, não estão descartadas medidas mais restritivas em caso de agravamento. Os relatos foram publicados em reportagem do portal G1.

"Estamos, neste momento, com um pico de casos de covid na cidade do Rio de Janeiro em todo o ano de 2021. Traduzindo aqui, nunca antes, no ano de 2021, nós não tivemos tantas pessoas com Covid na cidade do Rio de Janeiro como neste momento agora. Este é um dado relevante e todos nós que vivemos aqui percebemos isso. Pessoas próximas, familiares, amigos. Eu, pessoalmente, nunca vi tanta gente com Covid no meu entorno como eu estou vendo neste momento", afirmou ele durante a divulgação do 33º Boletim Epidemiológico do Rio.

O secretário de Saúde, Daniel Soranz, disse que a cidade possui imunizantes apenas para a aplicação em primeira dose nesta sexta. "Se não recebermos as doses de vacina previstas para chegar até o dia de hoje, amanhã a gente só vai ter a aplicação da segunda dose", afirmou.

