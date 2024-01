Nunes diz que Marta aceitou ser vice de Boulos e considera assunto "página virada"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta quarta-feira (10) que sua ex-secretária de Relações Internacionais, Marta Suplicy (sem partido), aceitou ser vice na chapa de Guilherme Boulos (Psol), seu principal rival na disputa pelo Edifício Matarazzo em outubro deste ano.

"Ela disse que aceitou (ser vice na chapa de Boulos)", disse Nunes a jornalistas.

continua após o anúncio

Em comum acordo, Marta deixou o cargo na Prefeitura na terça-feira (9). A decisão foi tomada após a ex-prefeita e ex-ministra reunir-se com o presidente Lula (PT) no Palácio do Planalto, aumentando as especulações sobre sua possível volta às fileiras petistas.

Nunes considera que sua relação com Marta continua boa e que a mudança na gestão municipal é "página virada". "Esse é um tema que é página virada, está publicado no Diário Oficial. Quando tive a confirmação do que estava acontecendo coube chamá-la para conversar e entendar", disse. >>> SAIBA MAIS: Boulos despista sobre eventual chapa com Marta Suplicy: "dar tempo ao tempo"

continua após o anúncio

"Nossa relação é boa. Foi secretária por três anos e fez um bom trabalho. São decisões que as pessoas tomam e eu respeito. Agora, cabe a mim, tendo conhecimento dos acontecimentos, chamá-la, conversar e tomar a ação necessária, e de comum acordo ela segue seu caminho. Eu continuo seguindo o meu, cuidando da cidade. Não vai abalar meu respeito e admiração por ela, mas evidentemente não tinha como continuar numa situação dessa", disse. (Com informações da CNN Brasil).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: