Nunes está “decepcionadíssimo” com “traição” de Marta, dizem aliados

247 - O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) está “decepcionadíssimo” com Marta Suplicy por causa da decisão dela de aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para voltar ao PT e ser vice do deputado federal Guilherme Boulos (PSol) na eleição deste ano, fato classificado uma “traição” pelo emedebista, apurou reportagem do portal Metrópoles. >>> Marta alega coerência em carta de demissão e seu apoio a Boulos

O sentimento do prefeito, que irá concorrer às eleições municipais com o apoio do bolsonarismo, foi descrito na reportagem por aliados próximos ao emedebista nesta terça-feira (9), quando Nunes e Marta se reuniram no gabinete dele na Prefeitura para acertar a saída dela da Secretaria de Relações Internacionais, em comum acordo, segundo as notas divulgadas por ambos após o encontro. A saída de Marta, de acordo com esses auxiliares, incomodou muito o prefeito por conta da forma como o processo foi conduzido pela agora ex-secretária, sem comunicá-lo sobre a intenção de deixar o cargo para se aliar a seu principal adversário na eleição de outubro.

