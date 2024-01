Nunes estaria prestes a demitir Marta Suplicy

Apoie o 247

247 - Informações sobre a iminente demissão da secretária de Relações Internacionais e ex-prefeita Marta Suplicy (sem partido) pela administração do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), ganharam força após as notícias de que Marta teria aceitado o convite para ser candidata a vice-prefeita na eleição de outubro na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol).

Fontes da Prefeitura de São Paulo revelaram ao blog da Julia Dualibi, no portal G1, que uma carta de demissão de Marta Suplicy já estaria pronta, aguardando apenas a confirmação do prefeito Ricardo Nunes. Uma reunião entre Nunes e Marta está marcada para as 17h de hoje, terça-feira (9), na sede da Prefeitura, alimentando especulações sobre a possível destituição da secretária.

Os rumores ganharam força em meio às notícias sobre a volta de Marta Suplicy ao PT e o acordo político entre a ex-prefeita, o partido e Boulos para o pleito deste ano. O prefeito Nunes, pré-candidato à reeleição, inicialmente lançou dúvidas sobre essas especulações, destacando sua proximidade com Marta e a ausência de qualquer indicação de mudança política por parte dela.

"Desde que começaram a sair essas matérias, a gente não falou sobre esse assunto. Acho que se tivesse algo de concreto, ela teria falado comigo", afirmou Nunes em declaração à imprensa na segunda-feira (8). O prefeito ressaltou sua confiança em Marta e a amizade pessoal que sua esposa tem com a ex-prefeita.

A reunião de Marta Suplicy com o presidente Lula no Palácio do Planalto nesta segunda-feira adicionou mais combustível aos rumores, com o deputado federal Rui Falcão (PT) afirmando que o "caminho está posto" para o retorno da ex-prefeita às fileiras do PT.

