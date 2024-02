Nunes pede ao Ministério Público Eleitoral investigação contra Boulos

Apoie o 247

247 - O MDB-SP solicitou ao Ministério Público Eleitoral (MPE) uma investigação sobre a distribuição de leques durante o Carnaval de São Paulo, os quais continham referências ao pré-candidato à prefeitura da capital paulista pelo Psol, Guilherme Boulos, informa o jornal O Globo.

Os leques em questão foram distribuídos em pelo menos três blocos carnavalescos da cidade, contendo mensagens que faziam referência ao líder do movimento sem-teto. Entre as frases presentes nos brindes, destacam-se "Fica, vai ter (figura de um bolo)" e "SP + Gostoso com (figura de um bolo)". As cores predominantes dos leques, amarela e roxa, foram as mesmas utilizadas na última campanha eleitoral do psolista à prefeitura.

O representante do MDB-SP, Ricardo Vita Porto, advogado do diretório municipal do partido em São Paulo, argumenta que a distribuição dos materiais teria ocorrido com o "evidente conhecimento" de Boulos e solicita não apenas a identificação dos responsáveis pela distribuição, mas também das gráficas envolvidas na impressão, bem como os custos e os responsáveis pelo pagamento. Porto destaca ainda que "nenhum ato de pré-campanha eleitoral lícito admite a distribuição de material impresso de promoção pessoal".

Até o momento, Guilherme Boulos optou por não se manifestar sobre o assunto.

