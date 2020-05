'O ideal é um presidente liderando o Brasil contra o coronavírus, e não contra a vida', diz Doria

Sobre a possibilidade de implementar um lockdown no estado, o governador João Doria disse que, se for necessário, será aplicado: "neste momento não há perspectiva de lockdown, mas esta é uma possibilidade" edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, em entrevista à CNN, comentou a falta de liderança de Jair Bolsonaro em relação ao combate à pandemia de Covid-19.

"O ideal é que tivéssemos um presidente liderando o Brasil contra o coronavírus, e não contra a vida, como infelizmente ele tem se posicionado. Torço para que ele ainda possa ter consciência do erro que está cometendo, e o erro também de ser agressivo com governadores, prefeitos, parlamentares, juízes da primeira corte, com ex-ministros", disse.

Sobre um possível lockdown em São Paulo, Doria afirmou que não há perspectiva para isso, mas que, caso se faça necessário, o fechamento mais rígido acontecerá. "Não vamos abrir porque não devemos abrir [salões de beleza e academias]. Neste momento não há a perspectiva de lockdown, mas ele não está fora do nosso protocolo, seja no âmbito no estado como um todo e mais especificamente em algumas localidades, mais provável nessa segunda alternativa. O protocolo tem vem sendo avaliado todos os dias pelo comitê de saúde, que são 16 médicos e cientistas que analisam diariamente dados e informações. Neste momento não há perspectiva de lockdown, mas esta é uma possibilidade. Se existir necessidade, implantaremos. Se tivermos que decretar lockdown na capital de São Paulo ou em outras cidades para evitar a saturação e o risco de um colapso na saúde daquela cidade ou daquela região, não hesitaremos para salvar vidas".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.