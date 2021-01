"O impeachment está maduro", afirma Wadih Damous

"O fator que faltava apareceu ontem nas ruas e avenidas do Brasil: mobilização popular. As carreatas foram um estrondoso sucesso", avaliou o ex-parlamentar edit

247 - Ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ, Wadih Damous afirmou pelo Twitter neste domingo (24) que o impeachment de Jair Bolsonaro "está maduro".

Para ele, o componente que faltava para dar início ao processo de retirada de Bolsonaro do poder, a mobilização popular, mostrou sua face no sábado (24) com diversas carreatas pelo "Fora Bolsonaro" ocorrendo em todo o Brasil.

O ex-parlamentar cobrou, agora, uma ação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). "O impeachment está maduro. O fator que faltava apareceu ontem nas ruas e avenidas do Brasil: mobilização popular. As carreatas foram um estrondoso sucesso e são uma resposta ao atraso da vacinação, a tragédia de Manaus e ao fim do auxílio emergencial. E então Rodrigo Maia?", questionou.

