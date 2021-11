"O momento é de diálogos", diz presidente do PT-SP sobre chapa Lula-Alckmin

"O momento é de conversas, diálogo, construções de pontes. Para o primeiro e o segundo turnos", afirmou o presidente do PT do estado de São Paulo, Luiz Marinho edit

247 - O presidente do PT do estado de São Paulo, Luiz Marinho, sinalizou que existem conversar sobre uma possível aliança entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB).

"O momento é de conversas, diálogo, construções de pontes. Para o primeiro e o segundo turnos. Assim é a política. Sabemos identificar quem são nossos adversários para a retomada do Brasil da esperança", disse o petista, que é ex-prefeito de São Bernardo do Campo, ao jornal Diário do Grande ABC. "Tem muita água para correr sob a ponte das eleições. Aguardemos", complementou.

