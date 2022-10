"O Rio tem que acabar com esse ciclo de governadores presos", diz Marcelo Freixo

O candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) também fez críticas ao governador Cláudio Castro (PL) edit

247 - O candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) criticou neste domingo (2) o problema da corrupção, que terminou com ex-governadores presos e causou prejuízos a serviços como a saúde. "O Rio precisa quebrar esse ciclo de governadores presos, a vida das pessoas precisa melhorar", disse Freixo.

"A mudança só se localiza com a possibilidade da nossa vitória. Não tem mudança em quem tem o palanque tudo o que deu no Rio. Onde está a família do (Sergio) Cabral, do Eduardo Cunha", disse.

De acordo com o candidato, é preciso ter "emprego de volta, a gente não pode mais continuar vivendo uma política marcada pelo ódio, pela violência". "A gente tem que ressignificar o papel da política", afirmou.

A pesquisa Datafolha, divulgada nesse sábado (1), mostrou o governador com 44% dos votos válidos. O candidato Marcelo Freixo (PSB) apareceu na segunda posição, com 35%.

