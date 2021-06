OAB protocola pedido de afastamento de Marcelo Bretas

O juiz da Lava Jato no Rio é acusado pelo advogado Nythalmar Filho de negociar sentenças e conspirar contra réus alvos da Operação Lava Jato no Rio edit

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu nesta segunda-feira (7) ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o afastamento de Marcelo Bretas, acusado pelo advogado Nythalmar Filho de negociar sentenças e conspirar contra réus alvos da Operação Lava Jato no Rio, informou a coluna Radar, na Veja.

A OAB afirma que as condutas do magistrado “colocam em risco a sua imparcialidade e independência em todos os processos relacionados à Lava-Jato que contam com sua atuação”.

“Conforme noticiado pela Revista Veja , em matéria publicada no dia 4/6/2021, o d. Juiz Federal, ora Reclamado, é acusado - em delação premiada do advogado Nythalmar Dias Ferreira Filho, aprovada pela Procuradoria Geral da República - de negociar penas, orientar advogados e combinar estratégias com o Ministério Público, em descumprimento aos deveres de imparcialidade, tratamento urbano com as partes, entre outros previstos no artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, culminando, inclusive, em desrespeito às prerrogativas dos advogados”, diz um trecho do ofício.

