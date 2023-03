OAB vai apurar conduta de advogado por suposto crime de racismo

De acordo com imagens feitas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, o homem atirou uma vasilha com feijão na funcionária em Ribeirão Preto (SP) edit

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Ribeirão Preto (SP) deve apurar a conduta do advogado Rafael Beutler Marconato, suspeito de racismo contra a gerente de uma padaria. De acordo com imagens feitas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, o homem atirou uma vasilha com feijão na funcionária, que alega ter sido ofendida por ser negra. A informação foi publicada nesta quarta-feira (1) pelo portal G1.

Segundo Alessandra Silva Bissera, Rafael disse que ela não tinha perfil para ser gerente por conta da raça. "Ele questionou que não queria falar comigo, que queria falar com o gerente. No caso eu me apresentei como a gerente e ele falou que eu não tinha perfil de gerente, que a minha raça não tinha perfil para gerente. Foi a hora que eu chamei os meninos para colocar ele para fora. Quando ele estava saindo, ele jogou o feijão na minha pessoa".

Membro da Comissão de Igualdade da OAB em Ribeirão Preto, Leandro César afirmou que o caso deve ser analisado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da ordem. "Ele [Marconato] vai poder apresentar sua defesa, prestar esclarecimentos e eventualmente poderá ser punido. A punição pode ser desde uma censura até mais grave, como a exclusão. Tudo isso depende do devido processo legal na Comissão de Ética e na Justiça comum", afirmou.

