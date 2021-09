Obcecado pela pauta LGBTQI+, Carluxo agora quer proibir que atletas trans participem de competicões esportivas do 'sexo oposto'

Apoie o 247

247 - Em projeto apresentado na Câmara do Rio, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) quer proibir que atletas trans participem de competicões esportivas no Rio caso opte por se inscrever para disputar as provas na categoria oposta ao sexo de nascimento. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com a proposta, no momento em que organizadores fossem pedir autorização para realizar o evento, teriam que preencher um termo em que declaram não haver pessoas trans em provas que não sejam do seu sexo biológico. O descumprimento da medida acarretaria multa de R$ 10 mil e revogação da licença do evento. A prefeitura também não poderia oferecer bolsas para atletas trans que disputam provas com o sexo oposto.

A imposição valeria para qualquer competição em que a prefeitura participasse, de forma direta ou indireta, incluindo aquelas realizadas em instituições públicas ou patrocinadas pelo município.

Não é a primeira vez que Carlos promove ataques aos direitos LGBTQI+. Ele já apresentou um projeto de lei que visa proibir que escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro adotem referências da ‘escrita neutra’.

Recentemente, o filho de Bolsonaro também disparou ataques transfóbicos contra Thammy Gretchen, ao compartilhar uma foto do vereador em suas redes repletas de ironias

Obcecado pela sigla, Carluxo também já confundiu durante uma sessão na Câmara dos Vereadores do Rio a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, com a sigla LGBT+.

