Obras contra enchentes terão prioridade no Rio de Janeiro, diz ministro Waldez Góes

247 - O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, está liderando junto à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a visita emergencial do governo federal ao Rio de Janeiro, atingido por fortes chuvas que deixaram 12 mortos na região metropolitana da capital.

Falando em coletiva de imprensa ao lado do governador Cláudio Castro, o ministro detalhou as ações do governo federal para combater as enchentes: “Estamos hoje concluindo o reconhecimento das situações de emergência, e estamos unidos com o governo estadual e municípios para os planos de ajuda humanitária para restabelecimento e reconstrução”.

Ele também afirmou que obras contra enchentes terão prioridade no estado. “O presidente Lula lançou o PAC Seleções para os prefeitos cadastrarem propostas, e são inúmeras do Rio de Janeiro, que agora vão passar por seleções, com prioridade para contenções, barramentos, piscinões e drenagem", disse.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipou o pagamento do Bolsa Família para as pessoas atingidas pelos temporais no Rio. Para ter acesso aos repasses, no valor de R$ 20 mil mensais para cada grupo de 50 pessoas desalojadas/desabrigadas, o município também precisa ter o estado de calamidade pública ou a situação de emergência reconhecida pela gestão federal.

Além do repasse de recursos, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), comandado por Wellington Dias, atua com o envio de cestas de alimentos e destina recursos do Fomento Rural, no valor de R$ 4,6 mil, a pequenos agricultores que tiveram perda na produção.

