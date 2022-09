Ofensiva de Alckmin rende apoio de 20 prefeitos do interior de São Paulo a Lula

Apoie o 247

247 - Vinte prefeitos do PSDB do interior de São Paulo disseram a Geraldo Alckmin (PSB) e Márcio França (PSB) que devem apoiar Lula no 1.º turno. Nesta sexta (23), Alckmin anunciou no Twitter o apoio do prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB). O movimento, segundo França, se deve à possibilidade de Lula vencer já no 1.º turno. As informações são do jornal Estado de S.Paulo.

Os prefeitos de Carapicuíba, Taubaté, Santo André, Jundiaí e Mairiporã, tucanos, fizeram a mesma sinalização. Aliados esperam, com isso, que Lula obtenha vantagem de oito pontos sobre Bolsonaro em SP.

O apoio a Lula, no entanto, não veio com a adesão a Fernando Haddad (PT). Nesse caso, os prefeitos dizem manter aliança com Rodrigo Garcia. A campanha do petista torce, porém, para que esses prefeitos possam aderir em eventual 2.º turno contra Tarcísio.

