Oito das dez testemunhas faltam a depoimento em defesa de Arthur do Val, o Mamãe Falei

Apoie o 247

ICL

247 - A maioria das testemunhas de defesa do deputado estadual Arthur do Val (União Brasil-SP) faltou à audiência convocada pela presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Maria Lúcia Amary (PSDB), convocada para esta terça-feira (5). Na sessão desta tarde, apenas Maria Rita Curty, sua amiga de infância, e Giulia Passos Blagitz, que terminou o namoro com Do Val após o escândalo, compareceram à Alesp. Outras três mulheres e cinco homens faltaram.

O parlamentar foi alvo de críticas na internet, no começo deste mês, após a divulgação de um áudio de teor sexista - segundo ele, as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

Numa rápida participação, Blagitz classificou os áudios como "falta de respeito" e disse ter terminado o relacionamento durante a viagem do então namorado à Europa, quando soube do conteúdo. "Ele me ligou chorando, falou que os áudios iriam vazar e me enviou os áudios. (Quando) nos encontramos, eu toquei os áudios na frente dele e conversamos sobre isso", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curty negou que o amigo se comportasse de forma machista com outras mulheres e defendeu o parlamentar. "Foi um comentário infeliz, porém foi um áudio enviado entre homens. Isso ocorre muito", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No começo de março, internautas cobraram a cassação do mandato de Mamãe Falei e acusaram o deputado de 'turismo sexual em meio à guerra' na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE