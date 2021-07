Olimpíada: Hotel do Brasil já tem 11 casos de Covid entre funcionários e familiares

247 - Mais dois casos positivos para Covid-19 relacionados ao hotel The Hamanako, onde estão hospedados atletas do judô do Time Brasil, foram reportados à Prefeitura de Hamamatsu, nesta quinta-feira. Agora são 11 positivos sendo dois deles de familiares de funcionários do hotel. Dos 9 casos anteriores, um era relacionado a familiar. A informação é do jornal O Globo.

O local é considerado um cluster de Covid-19— quando há uma concentração de infecções na mesma área ao mesmo tempo.

Parte da seleção de judô do Brasil está hospedada no hotel e, segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), que se reuniu nesta quinta-feira com representantes da Prefeitura, a programação inicial será mantida. O grupo só seguirá para a Vila Olímpica no dia 22, véspera da Abertura dos Jogos, mesmo com a oferta de mudança de local feita por Hamamatsu.

