ONG leva caso dos meninos desaparecidos em Belford Roxo à ONU

“Esta denúncia pretende apontar a necessidade de uma investigação firme e objetiva do Estado sobre o caso”, diz Rita Corrêa Brandão, do Ibase, que integra a coordenação do MNDH-RJ edit

Metrópoles - O Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) levou o caso sobre o sumiço de três meninos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para o Comitê contra o Desaparecimento Forçado das Nações Unidas (ONU).

Alexandre da Silva, de 10 anos, Fernando Henrique, 11, e Lucas Matheus, 8, estão desaparecidos desde 27 de dezembro do ano passado.

As crianças foram vistas pela última vez em uma feira do bairro Areia Branca, na cidade fluminense. Elas desapareceram depois de saírem para brincar em um campo de futebol próximo ao condomínio onde moravam, no bairro Castelar, por volta das 10h30 daquele domingo.

PUBLICIDADE

“Esta denúncia pretende apontar a necessidade de uma investigação firme e objetiva do Estado sobre o caso”, diz Rita Corrêa Brandão, do Ibase, que integra a coordenação do MNDH-RJ.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.