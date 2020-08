ONG Rio de Paz espalha cruzes e balões para lembrar dos quase 100 mil mortos pela Covid-19 no Brasil

ONG Rio de Paz espalhou cruzes e balões na areia da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em memória aos quase 100 mil mortos pelo novo coronavírus no Brasil edit

247 - A ONG Rio de Paz realizou um protesto para lembrar os quase 100 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. A manifestação, realizada na manhã deste sábado (8), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, contou com mil balões de gás biodegradáveis e cem cruzes espalhadas pela areia, além de uma faixa criticando a inação do poder público no enfrentamento da pandemia.

''Quando o Brasil chega à triste estatística de 100 mil brasileiros mortos pela Covid-19, o Rio de Paz pergunta: por que somos o segundo país em número de mortos? A frase está num cartaz de dois metros fixado na areia da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado'', postou a ONG Rio de Paz em sua conta no Instagram.

Ao término do protesto, previsto para acabar no final da manhã, os balões serão soltos como forma de homenagear as pessoas que morreram em função da doença. Segundo reportagem do jornal O Globo, uma dramatização será conduzida pelo taxista Márcio Antônio do Nascimento Silva. Na última manifestação realizada pela ONG, Silva foi quem recolocou as cruzes na areia após elas terem sido derrubadas por bolsonaristas.

