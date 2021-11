Ônibus de turismo tomba na rodovia Oswaldo Cruz e deixa 6 mortos e 48 feridos

Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 pessoas morreram no local, entre elas uma criança, a filha do motorista do coletivo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Um acidente na rodovia Oswaldo Cruz com um ônibus de turismo deixou pelo menos 6 mortos e 48 feridos neste sábado (13).

Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 pessoas morreram no local, entre elas uma criança, a filha do motorista do coletivo. Uma outra pessoa também teria morrido após ser encaminhada com ferimentos à Santa Casa de Ubatuba.

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE