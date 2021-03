Ônibus do BRT tomba no Rio de Janeiro e mata um (vídeo)

A concessionária que administra o BRT informou que um carro de passeio provocou um acidente grave, por volta das 19h40, entre as estações Embrapa e Mato Alto, no corredor Transoeste do sistema edit

Sputnik - Um ônibus do BRT tombou na Avenida das Américas, na altura de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio na noite desta quarta-feira (10) e deixou uma pessoa morta, segundo os Bombeiros.

A concessionária que administra o BRT informou que um carro de passeio provocou um acidente grave, por volta das 19h40, entre as estações Embrapa e Mato Alto, no corredor Transoeste do sistema. O ônibus articulado tombou e, segundo as primeiras informações, uma passageira morreu no local. Ainda não se sabe quantas pessoas ficaram feridas no acidente, conforme noticiou o G1.

Segundo testemunhas, um carro de passeio teria entrado na frente do veículo do BRT, quando o motorista teve que frear bruscamente, levando o ônibus a tombar.

Um BRT lotado virou na zona oeste do Rio de Janeiro, que desespero! O BRT já virou 'cartão postal' da gravidade da pandemia por aqui 😔pic.twitter.com/gvqKovRNjt — Nathália Braga (@NathBragap) March 10, 2021

Equipes dos Bombeiros do quartel de Guaratiba foram acionados às 19h46 e também do 27º Batalhão de Polícia Militar para foram para começar o trabalho de resgate e apoio no local.

Ainda de acordo com os Bombeiros, as vítimas foram levadas para diversos hospitais: Miguel Couto, Lourenço Jorge, Albert Schweitzer, Getúlio Vargas, Dom Pedro II e Rocha Faria. Os nomes dos feridos e da vítima fatal ainda não foram divulgados.

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou no último dia 3 de março que iria assumir o sistema BRT no prazo de quatro semanas. Ele acompanha os trabalhos para atender a ocorrência no Centro de Operações da Prefeitura.

Estou acompanhando com nosso Centro de Operações o acidente que tivemos essa noite com um BRT no corredor Transoeste. Nesse momento chegando para reunião com governador do Estado tratando da pandemia. — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 10, 2021

​A Secretaria Municipal de Saúde disse que está ciente da ocorrência e que fará um balanço de vítimas e em quais unidades de saúde elas serão socorridas. A concessionária que administra o BRT ainda não se manifestou, assim como a Secretaria Municipal de Transportes.

