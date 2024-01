Operação Lesa Pátria desestabiliza disputa eleitoral em Niterói com investigação da PF contra Carlos Jordy

Pré-candidatos Rodrigo Neves e Talíria Petrone ganham ampliam vantagem após operação contra deputado do PL, acusado de conexão com ataques antidemocráticos do 8/01 edit

247 - Em meio à corrida eleitoral pela prefeitura de Niterói, os pré-candidatos Rodrigo Neves (PDT) e Talíria Petrone (PSOL) viram suas estratégias políticas ganharem impulso esta semana, graças a uma reviravolta na 24ª edição da Operação Lesa Pátria, que teve um de seus alvos o deputado bolsonarista Carlos Jordy. A Polícia Federal conduziu uma operação de busca e apreensão contra o deputado federal do PL, que também almeja o comando executivo da cidade. Jordy é alvo de investigações relacionadas aos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, Neves e Talíria não hesitaram em expressar apoio à ação da Polícia Federal, destacando a importância de investigar aqueles que supostamente atentaram contra a democracia. Mesmo sem mencionar diretamente Jordy, ambos aproveitaram as redes sociais para se manifestar.

"Toda pessoa que atenta contra as liberdades democráticas deve ser responsabilizada. Não há espaço na política para quem desrespeita o povo. Em Niterói, a extrema-direita não tem lugar", afirmou Talíria.

No mesmo dia em que Jordy se tornou assunto nacional, o PDT oficializou a pré-candidatura de Neves à prefeitura de Niterói. Um acordo entre Neves e o atual prefeito, Axel Grael, foi estabelecido, impedindo a tentativa de reeleição deste último, que buscará uma vaga de deputado federal em 2026.

Além de atacar Jordy, Talíria criticou a pré-candidatura de Neves, classificando-a como uma "estagnação". Em um cenário político historicamente alternado entre PT e PDT em Niterói, a eleição presidencial de 2022 trouxe uma polarização entre Lula e Bolsonaro, refletindo-se no município, onde o petista venceu com 51% dos votos válidos.

