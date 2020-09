Operação em SP mira novas lideranças do PCC

247 - A maior facção criminosa paulista, que atua dentro e fora de presídios ao redor do país, o PCC, é alvo do Ministério Público de São Paulo, em atuação conjunta com a Polícia Militar, que cumpre na manhã desta segunda-feira 40 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a operação tem como alvos criminosos que teriam assumido o controle da facção após a ida de algumas de suas principais lideranças para presídios federais no ano passado. A investigação começou em 2018, após a prisão de um criminoso apelidado de Tubarão. Ele era responsável pelo setor financeiro da facção e, com ele, foram apreendidos diversos documentos e planilhas de contabilidade do grupo criminoso.

