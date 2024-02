Operação Escudo: mais um policial morre após ser baleado em Santos

Apoie o 247

247 - Mais um policial militar foi morto em Santos, desta vez durante a execução da nova etapa da Operação Escudo, que ocorre no litoral de São Paulo. O cabo José Silveira dos Santos, integrante do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), foi atingido por disparos de criminosos enquanto realizava patrulhamento na região.

A PM manifestou sua solidariedade aos famliares de Santos e classificou o ataque como "covarde". "Com profundo pesar, a Polícia Militar comunica a morte do Cabo PM Silveira, do 2⁰ BAEP, vítima do ataque covarde de criminosos nesta quarta-feira (7), em Santos/SP. Estendemos nossas condolências e reforçamos nosso apoio à família, amigos e à comunidade policial-militar", escreveu a PM de São Paulo em sua conta na rede social X, nesta quarta-feira (7).

Segundo informações da CNN Brasil, a PM comunicou que dois de seus integrantes foram baleados e encaminhados para a Santa Casa de Santos para receberem atendimento. O segundo policial ferido está sendo submetido a uma intervenção cirúrgica, e até o momento, não foram fornecidas novas informações sobre sua condição de saúde.

A Operação Escudo foi inicialmente uma reação da PM à morte, em 27 de julho do ano passado, do soldado da Polícia Militar Patrick Bastos Reis, também pertencente à Rota. Ele foi baleado e morto no Guarujá. Segundo a SSP, ele foi atingido quando fazia patrulhamento em uma comunidade. A pasta informou que a polícia conseguiu identificar e prender todos os envolvidos na morte do soldado Reis.

Críticas - No início de agosto daquele ano, moradores de bairros onde ocorreram as mortes decorrentes da Operação Escudo, na cidade do Guarujá relataram que policiais executaram aleatoriamente pessoas identificadas como egressas do sistema prisional ou com passagem pela polícia.

Os relatos foram colhidos por uma comissão formada por deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), representantes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, e do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe) da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. (Com informações da Agência Brasil).

