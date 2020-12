Operação Lava Jato cumpre mandado contra ex-secretário de Transporte do Rio

Em um desdobramento da Lava Jato, a PF cumpre mandados de busca e apreensão contra Júlio Lopes (PP-RJ), ex-deputado e ex-secretário de Transportes do estado do Rio. Investigadores apuram um esquema de pagamento de propina ao parlamentar envolvendo obras do metrô edit

247 - Em um desdobramento da Operação Lava Jato, a Polícia Federal cumpre nesta segunda-feira (7) mandados de busca e apreensão contra Júlio Lopes (PP-RJ), ex-deputado federal e ex-secretário de Transportes do estado. Investigadores apuram um esquema de pagamento de propina ao governo do estado do Rio pela empresa responsável pela execução das obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro e por empresários do ramo rodoviário e setor da Saúde.

O ex-parlamentar já foi denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR), que disse haver elementos robustos indicando a existência de repasses para ele, tanto durante o cargo que ocupava como secretário de Transporte do estado (2010-2014), quanto do mandato eletivo, quando foi deputado federal entre 2016 e 2017.

Em nota, a defesa de Lopes classificou a operação como "desnecessária e abusiva". "Ao longo de quatro anos de investigações, Júlio Lopes sempre se colocou à disposição das autoridades para explicar qualquer fato. Júlio Lopes não praticou nenhum crime ao longo de sua gestão na Secretaria de Transportes e, não por outra razão, as afirmações caluniosas de delatores nunca foram levadas a sério", disse.

"A esdrúxula medida, que versa sobre fatos requentados, sequer poderia ter sido decretada pelo juízo da Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro, por ofender a competência da Justiça Eleitoral, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal".

