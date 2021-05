Operação Lava Jato e a queda do preço do petróleo derrubam a produção industrial do Rio, que já perde para Minas

Agenda do Poder - Em dez anos, o Estado do Rio perdeu o segundo lugar no ranking do PIB industrial brasileiro. Na dança das cadeiras, Minas Gerais assumiu a segunda posição, de acordo com levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que mede o nível de participação dos estados brasileiros na produção do setor. A queda do preço do barril de petróleo e a operação Lava Jato, que quase paralisou a Petrobras, são os maiores responsáveis pela debacle da economia fluminense.



No biênio 2007-2008, a fatia do Rio no PIB industrial era 14,58%. Ela caiu para 10,14% no biênio 2017/2018, últimos dados disponíveis. No mesmo período, a participação do estado mineiro, que ocupava a terceira posição, subiu de 10,44% para 10,80%



Muito dependente da indústria extrativa, o resultado mostra que o Rio ainda não se recuperou da crise do setor de óleo e gás. Em 2016, sofreu impactos extensos com a operação Lava-Jato na Petrobras, além de ter sido afetado pela queda nos preços internacionais do petróleo, o que fez despencar a produção.



— Uma economia baseada em um único setor é ruim. Quando houve uma arrecadação muito forte do estado do Rio e das prefeituras do norte do estado, em razão dos royalties do petróleo, deveria ter sido feito investimento em infraestrutura para atrair investimentos em outros setores — destaca Renato da Fonseca, economista-chefe da CNI.



O economista lembra ainda que, apesar do Rio continuar com a maior fatia de participação na indústria extrativa do país, sua contribuição diminuiu neste e em outros setores como o da indústria de transformação.



— Setores que eram tradicionais, como a indústria farmacêutica, vem perdendo espaço. O mesmo acontece com o setor de veículos automotores.

