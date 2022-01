"Operação pode confrontar milícias", diz colunista da GloboNews

Ação deflagrada na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, também visa estancar as fontes de financiamento das milícias, diz o jornalista Octavio Guedes edit

Apoie o 247

ICL

247 - O programa Cidade Integrada, operação conjunta das polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro, deflagrado nesta quarta (19) com a ocupação da comunidade do Jacarezinho, tem como um dos alvos centrais as ações das milícias e suas fontes de financiamento.

De acordo com o jornalista Octavio Guedes, do G1, as pessoas que residem em imóveis construídos pela milícia receberão o título definitivo de propriedade. “Ou seja, não precisarão mais pagar taxas para os paramilitares”, diz. Ainda segundo ele, “a promessa é a de que o mesmo será feito com serviços hoje dominados pela milícia, para que deixem de ser monopólio do crime organizado”, completa.

Nesta linha, está prevista pelo governo fluminense a distribuição de vale-gás, para que a população possa comprar o insumo em estabelecimentos não controlados por milicianos, e o incentivo à instalação regular de serviços de TV a cabo e internet nas comunidades.

PUBLICIDADE

“A ideia do governo é entender como funciona a economia local nas comunidades dominadas pelo tráfico ou pela milícia e atuar para diminuir as diferenças em relação ao ‘asfalto’”, diz o jornalista.

PUBLICIDADE