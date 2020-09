Operador do PSDB e filhas são denunciados por lavar dinheiro em hotel

O Ministério Público Federal em São Paulo apresentou denúncia contra o operador do PSDB Paulo Vieira de Souza - conhecido como Paulo Preto - ex-diretor do Dersa. A ex-mulher Vieira de Souza e duas filhas também foram denunciadas sob acusação de lavagem de dinheiro edit

247 - O ex-operador do PSDB, Paulo Preto, foi denunciado pelo MPF em São Paulo. Ex-mulher e filhas também foram denunciadas. A acusação dos procuradores destaca que ele usou um hotel da família e uma firma de administração de patrimônio para esconder recursos desviados da estatal.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “a denúncia foi protocolada pelos procuradores da força-tarefa da Lava Jato em São Paulo, os mesmos que pediram para sair do grupo nesta quarta-feira (2). Eles solicitaram prazo para um período de transição dos trabalhos. A peça também aparece assinada pela procuradora Viviane Martinez, pivô do pedido de demissão, com quem o grupo da Lava Jato se desentendeu.”

A matéria ainda informa que “Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, é suspeito de ser operador do PSDB durante gestões do partido no governo estadual.

Ele foi preso pela Lava Jato paranaense no início de 2019, mas, em março passado, conseguiu ir para prisão domiciliar por causa do novo coronavírus.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.