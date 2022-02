Operadora Changi desiste do Galeão e deve anunciar a saída do negócio

A empresa estimou em R$ 7,5 bilhões as perdas com a pandemia do coronavírus edit

247 - A Changi, empresa de Cingapura que controla o aeroporto internacional do Galeão (RJ), deixou o negócio. A decisão aconteceu após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) negar, no início do mês, o pedido de reequilíbrio financeiro do aeroporto. A empresa estimou em R$ 7,5 bilhões as perdas com a pandemia do coronavírus. A informação foi publicada pela coluna Capital.

A empresa tentou abater as perdas das outorgas a serem pagas até o final do contrato, que vai até 2039.

Segundo a Anac, a proposta deixaria com o governo o risco da demanda ao longo da vigência do contrato.

A Changi venceu a concessão do Galeão como parceira minoritária da Odebrecht e da Infraero. Em 2017, durante a Operação Lava Jato, a Odebrecht vendeu a sua fatia para a Changi, que passou a deter 51% do aeroporto. A Infraero é dona dos outros 49%.

A saída da Changi deve acontecer de forma gradual.

