Opositor de Bolsonaro, Frota indica voto em Lula: 'Ciro e Tebet somam 12%. Não existe milagre'

247 - Opositor de Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) indicou neste domingo (18) pelo Twitter que deverá votar no ex-presidente Lula (PT) para evitar a reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto.

Em suas postagens ele não cita Lula, mas diz que os representantes da terceira via, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) - apoiada pelo PSDB -, não têm chance. "Ciro e Tebet somam 12%, não existe tempo ou milagre que mude o cenário. Temos uma decisão importante a ser tomada, pelo bem de nossas vidas e famílias, é a hora de parar de dar murro em ponta de faca, deixar o orgulho de lado, as diferenças, e pensar no Brasil".

"É hora de resgatar a dignidade do povo, é hora de resgatar o nosso país do caos e da ideologia covarde, se você tem amor próprio, se você quer lutar por um país livre da tirania, você deve se apresentar imediatamente para essa luta. Não será fácil, mas não se trata de projeto pessoal e sim cuidar do povo", completou.

