Ordem de equipe de Tarcísio cheira a tentativa de destruir provas, denuncia Sakamoto

247 - Jornalista Leonardo Sakamoto, durante participação no UOL News nesta terça-feira, 25, falou sobre os áudios atribuídos à equipe do candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), onde fazem um pedido para um cinegrafista da Jovem Pan apagar o vídeo do suposto atentado.

Se não houver mais explicações, isso pode configurar uma tentativa de destruir provas que podem auxiliar na elucidação do caso, segundo o jornalista.

"Campanha do candidato Tarcísio de Freitas precisa se explicar muito bem para tentar entender que imagens são essas, que foram inclusive divulgadas pela Jovem Pan, e que eles não queriam. Por quê? Do jeito que está, fica cheirando a uma tentativa de destruição de provas", disse.

"Aquelas imagens são provas e como provas, elas precisam ser resguardadas e entregues à autoridade policial investigatória para que possa solucionar o caso", completou. "Isso mostra uma certa coerência com o comportamento do próprio candidato que, no início da campanha, defendeu que era contra a utilização de câmeras nas fardas de policiais", ironizou.

