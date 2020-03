Organização arrecada R$ 23 milhões para compra de respiradores para hospitais públicos de SP

Em meio à pandemia de coronavírus e as consequentes dificuldades para combater o problema, diversas campanhas de arrecadação tem contribuído de forma significativa com este fim. É o caso da Comunitas, entidade sem fins lucrativos que atua em fazer parcerias entre o poder público e o privado e comandada pela empreendedora social Regina Esteves, que arrecadou, até esta segunda-feira (23/03), R$ 23 milhões doados por empresários, que irão garantir a compra de 345 respiradores para hospitais públicos de São Paulo. A entidade contou com o apoio do Hospital AC Camargo.

“Nós acompanhamos prefeitos e governadores e vemos de perto os desafios enfrentados por eles. Quando a crise começou, tentamos articular o máximo de recursos possíveis para a implementação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs)”, diz a diretora-presidente da Comunitas.

O Sistema Único de Saúde (SUS) não tem leitos de UTIs suficientes para atender pacientes com complicações causadas pelo coronavírus. O vírus se propaga de forma muito rápida, o que pode levar a uma ocupação em massa de leitos de UTIs. De acordo com Regina Esteves, o governo de São Paulo se prontificou em preparar toda a estrutura necessária para o recebimento dos respiradores.

Com mais de 200 frentes de trabalho realizadas em 22 cidades e 5 Estados brasileiros, a organização é exemplo mundial de uma nova maneira de superar antigos desafios socioeconômicos da sociedade. “Acreditamos na força da sociedade civil para a construção colaborativa de ações focadas em uma nova concepção de governança que já vem sendo desenvolvida em várias cidades do mundo e trazida ao Brasil pelo Programa Juntos, da Comunitas”.

O Programa Juntos reúne grandes empresários do país que aplicam sua expertise em soluções para a melhoria das gestões públicas, sem que haja dinheiro público envolvido em nenhuma das ações.

Confira a lista de hospitais que devem receber os equipamentos:

• Hospitalar do Mandaqui

• Hospital Vila Penteado

• Hospital Geral de Taipas

• Hospital Regional de Osasco

• Hospital Regional Sul

• Hospital Ipiranga

• Hospital Geral de Guaianazes

• Hospital Padre Bento de Guarulhos

• Hospital Geral de Pedreira

• Hospital Geral de Guarulhos

• Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo

• Hospital Geral de Carapicuíba

• Hospital Geral Pirajussara

• Hospital Geral de Itapecerica

• Hospital Estadual de Francisco Morato

• Hospital Estadual de Franco da Rocha

• Hospital Geral do Itaim Paulista

• Hospital Geral do Grajaú

• Hospital Estadual de Sapopemba

• Hospitais estaduais geridos por Organizações Sociais de Saúde – priorização da Grande São Paulo em virtude do número de casos.