Organizações convocam manifestação contra Bolsonaro neste domingo na Avenida Paulista

247 - Organizações políticas ligadas ao PCO e aos comitês populares de Saúde, que atuam na periferia de São Paulo, estão convocando nova manifestação contra Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, no próximo domingo (21). “A Justiça e a PM, ao fazer uma divisão igual entre os atos da esquerda e da extrema-direita, estão agindo de maneira antidemocrática a favor dos fascistas, impedindo que o povo saia para se manifestar onde quiser e quando quiser”, afirma comunicado que circula nas redes sociais.



“A esquerda precisa tomar a ruas e não deixar os fascistas à vontade para atacarem o povo. Por isso, uma série de organizações e coletivos se uniram para convocar o ato deste domingo em São Paulo, que terá concentração às 14h na Praça do Ciclista”, diz outro trecho.

Confira o comunicado na íntegra:

Diante do avanço da extrema-direita, que tenta tomar as ruas novamente para apoiar o regime golpista de Bolsonaro e a volta da ditadura, os Comitês de Luta convocam todos os movimentos sociais, populares, partidos de esquerda, sindicatos e a população a se manifestarem todos os domingos nas ruas de todas as capitais do País.

O principal ato deste domingo (21) ocorrerá em São Paulo, na Avenida Paulista. Não concordamos em dividir as ruas alternadamente com os fascistas. Eles são a minoria, enquanto os movimentos populares representam os interesses da esmagadora maioria da população. É algo absurdamente antidemocrático que aqueles que pregam abertamente a tortura e a ditadura - ou mesmo o nazismo, como mostram muitas imagens de atos bolsonaristas - tenham a Avenida Paulista totalmente disponível para si, mesmo sendo apenas algumas dezenas de manifestantes que se concentram em frente ao prédio da Fiesp.

A Justiça e a PM, ao fazer uma divisão igual entre os atos da esquerda e da extrema-direita, estão agindo de maneira antidemocrática a favor dos fascistas, impedindo que o povo saia para se manifestar onde quiser e quando quiser.

A esquerda precisa tomar a ruas e não deixar os fascistas à vontade para atacarem o povo. Por isso, uma série de organizações e coletivos se uniram para convocar o ato deste domingo em São Paulo, que terá concentração às 14h na Praça do Ciclista.

Convidamos a todos os que querem lutar realmente pelo Fora Bolsonaro, nas ruas e junto com o povo, a participarem conosco!

Comitês de Luta

Conselhos Populares de Saúde

Coletivo de Negros João Cândido

Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo

Aliança da Juventude Revolucionária

Grupo por uma Arte Revolucionária Independente

Corrente Sindical Causa Operária

Educadores em Luta

Ecetistas em Luta

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.