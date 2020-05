Organizador de carreata contra isolamento social no Rio terá que pagar multa de R$ 50 mil

Douglas de Souza Gomes, organizador da carreata contra o isolamento social na capital fluminense, já havia sido proibido de instigar manifestações do gênero no final de abril. Ele foi preso no último domingo (17) ao participar de uma carreata na Zona Sul de Niterói edit

247 - O cartório da 5ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro atendeu a um pedido do Ministério Público e aplicou uma multa de R$ 50 mil a fluminense Douglas de Souza Gomes, organizador da carreata contra o isolamento social na capital. Douglas, que em abril havia sido proibido de instigar manifestações do gênero, foi preso no último domingo (17) ao participar de uma carreata em Charitas, na Zona Sul de Niterói.

Segundo reportagem do blog do jornalista Fausto Macedo, “Douglas foi autuado por crime de descumprimento de medida sanitária preventiva, de acordo com o artigo nº 268 do Código Penal”. Em abril, a desembargadora Marianna Fuz, da 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, havia determinado que o Estado e a capital fluminense implantassem medidas preventivas e coercitivas para coibir carreatas e passeatas que violassem o decreto de isolamento social.

Ela também fixou multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento e o valor pode ser acrescido em 50% caso as manifestações aconteçam próximas de hospitais.

