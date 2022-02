Orlando Silva lamenta 'piada' de Bolsonaro sobre São Paulo: “é chucro e odeia o povo”

Deputado reage à “piada” feita por Jair Bolsonaro sobre a cratera aberta em uma obra do Metrô em São Paulo. ‘É a transposição do Tietê’, disse edit

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) cobrou “ajuda federal” de Jair Bolsonaro, depois de 28 mortos em decorrência das chuvas no estado e após a cratera numa obra do Metrô ter sido aberta nesta terça-feira (1º).

O parlamentar reagiu a uma piada de mau gosto de Bolsonaro sobre o episódio da cratera:

“O Delinquente da República fez piada infame com o acidente que destruiu parte da principal via de São Paulo e pode atrasar, ainda mais, uma obra necessária a mais de 1 milhão de paulistanos. Quisesse sair bem, ofereceria ajuda federal para reparos. Mas é chucro e odeia o povo”, postou no Twitter.

Após afirmar nesta terça que "faltou visão de futuro por parte de quem construiu" suas casas em áreas atingidas pela chuva em São Paulo, Bolsonaro ironizou nesta quarta: “Semana que vem a gente conclui a transposição do São Francisco. Em São Paulo, eu vi a transposição do Tietê”.

