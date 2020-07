Orlando Silva: vou me colocar como um candidato negro a prefeito de São Paulo

247 - Pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo PCdoB, o deputado federal Orlando Silva falou com a TV 247 sobre suas propostas para a cidade e sobre a importância de se colocar como um nome representativo do povo negro para assumir o comando da capital.

Atualmente deputado federal, Orlando Silva também conversou sobre seu partido, que começa agora a se apresentar mais fortemente como alternativa de voto para as populações de todo o Brasil. “O PCdoB ficou muito tempo na clandestinidade, foi duro esse período do autoritarismo e o PCdoB sequer se colocava para governar. Tem 20 anos que nós nos dispusemos a disputar prefeitos e governos estaduais e estamos muito bem, obrigado.Nós temos tido boas experiências e queremos apresentar um projeto popular. Para nós o simbólico de termos um candidato negro é importante, porque assim como o mundo está falando que vidas negras importam, para nós representatividade política do povo negro importa, e eu serei o único negro a disputar a prefeitura de São Paulo e olhar para quem mais precisa. É a nossa perspectiva: governar primeiro para quem mais precisa”.

