“Os crimes de Bolsonaro estão custando vidas, e é por isso que estaremos nas ruas", diz Boulos

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, participou do ato na Avenida Paulista, neste sábado (19), pelo Fora Bolsonaro. Para ele, as manifestações são necessárias pois, Jair Bolsonaro não deixou qualquer alternativa em meio à pandemia.

“Ninguém queria estar fazendo mobilizações e manifestações no meio de uma pandemia, mas hoje chegamos a 500 mil mortes no País pela postura criminosa e genocida do presidente da República”, declarou Boulos em entrevista à CartaCapital.

Segundo ele, não é possível “esperar passivamente mais um ano e meio até o processo eleitoral”. Ele avalia ainda que “os crimes de Bolsonaro estão custando vidas, e é por isso que estaremos nas ruas”.

Em discurso no ato, Boulos criticou a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras, aprovada pelo Senado na quinta (17): "vai deixar a conta mais cara e atacar a nossa soberania energética". Ele também chamou de "cortina de fumaça" a agenda bolsonarista em defesa do voto impresso.

"Quando [Bolsonaro] vem dizer que se não for do jeito dele, vai ter convulsão, o povo vai pra rua Bolsonaro, vamos passar um recado para você aqui na avenida Paulista: o povo já está na rua e é contra o seu governo", disse.

