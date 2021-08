Ossos encontrados em rio não são dos meninos desaparecidos em Belford Roxo (RJ), diz perícia

247 - A ossada encontrada em um saco na última sexta-feira (30) em um rio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, não é humana, concluiu o lado o laudo da perícia realizada pela Polícia Civil. Suspeitava-se que os ossos pertenciam aos três meninos desaparecidos em dezembro na cidade (Lucas Matheus da Silva, 8, Alexandre da Silva, 10, e Fernando Henrique Ribeiro Soares, 11).

O rio Botas foi indicado por um homem como o possível local de desova dos cadáveres. Uma testemunha informou à polícia que seu irmão, a mando do tráfico, teria desovado as crianças nesse rio, dentro de sacos.

Uma das linhas de investigação é a de que os meninos teriam sido mortos após terem roubado um passarinho de um traficante. As buscas pelas crianças continuam. (Com informações do UOL).

