Outdoor convocando para manifestação de 7 de setembro tem logo da Polícia Militar

Governo Zema informou que a corporação não têm qualquer participação no ato e que pediu aos organizadores da manifestação que retirassem a logomarca edit

247 - Um outdoor convocando a população para o que classifica como um “ato cívico” no dia 7 de setembro foi instalado na cidade de Raul Soares, na Zona da Mata, com um logo que indica que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apoia a manifestação. A reportagem é do portal O Tempo.

Em nota, o governo Zema e a PMMG disseram que a manifestação é um direito constitucional, mas que pediram aos organizadores do ato, um grupo chamado “Raul Soares Patriota”, que retirassem a logomarca.

O Raul Soares Patriota, que tem como lema “Deus, Pátria e Família", chamou a população para o desfile e hasteamento da bandeira do Brasil e para tocar o Hino Nacional.

“A respeito do outdoor sobre manifestação na cidade de Raul Soares, na Zona da Mata, a PMMG informa que não tem qualquer participação no referido evento e solicitou aos organizadores a retirada da logomarca da corporação da peça publicitária”, disse o governo Zema.

O deputado estadual Betão (PT) afirmou que fez um requerimento cobrando explicações do comandante da Polícia Militar em Minas Gerais sobre a presença da logomarca da corporação no outdoor.

“Como é de conhecimento amplo, Bolsonaro e seus apoiadores têm convocado manifestações políticas anti-democráticas para essa data, com termos similares, e que em hipótese nenhuma deveriam envolver qualquer participação da instituição Polícia Militar. O governador, responsável pela atuação da PM, tem que responder diretamente sobre essa questão e prestar esclarecimentos à toda sociedade”, escreveu o deputado nas redes sociais.

