Outdoor de propaganda da cloroquina com imagem de Jair Bolsonaro é removido no ES após notificação de prefeitura

Outdoor instalado em Vitória (ES) com mensagem que sugeria eficácia da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus, acompanhada da imagem de Jair Bolsonaro como garoto propaganda, foi removido após empresa responsável ser notificada pela prefeitura da capital. Publicidade configurava crimes, de acordo com especialistas edit

247 - O outdoor instalado em Vitória (ES) com mensagem que sugeria eficácia da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus acompanhada da imagem de Jair Bolsonaro como garoto propaganda foi removido no fim de semana, após a empresa responsável ser notificada pela prefeitura da capital. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

A publicidade desrespeitava a resolução de 2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, segundo especialistas, configurava crimes, acrescenta a reportagem. A vigilância sanitária de Vitória recomendou, na sexta-feira (7), a remoção do outdoor dentro do prazo de 48 horas.

"A propaganda ou publicidade de medicamentos sob controle especial, sujeitos à venda sob prescrição médica, com notificação de receita ou retenção de receita, além de observar as disposições deste regulamento técnico, somente pode ser efetuada em revistas de conteúdo exclusivamente técnico, referentes a patologias e medicamentos, dirigidas direta e unicamente a profissionais de saúde habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos", afirmou a prefeitura, através de uma nota.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.