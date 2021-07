Outdoors convocam população do Rio para ato contra Bolsonaro no próximo sábado

Em outdoors espalhados em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro, a CUT-Rio convoca os trabalhadores a irem às ruas e associa Jair Bolsonaro à corrupção na compra de vacinas edit

247 - Em outdoors espalhados em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro, a CUT-Rio convoca a população a gritar #ForaBolsonaro no próximo sábado 24, no ato nacional unificado , organizado em conjunto com os movimentos sociais que compõem as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo e os partidos de esquerda. No Rio de Janeiro, a concentração será às 10 horas, no Monumento Zumbi dos Palmares, no centro da cidade. As centrais sindicais também assinaram convocação conjunta para a mobilização.

Para justificar a ação, a CUT lembra números históricos e alarmantes que retratam a situação do País: quase 15 milhões de desempregados, 19,5 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar ou fome, 40 milhões em extrema pobreza e um terrível saldo de mais de 542 mil brasileiras e brasileiros mortos por Covid-19. Tudo isso em meio a escândalos de corrupção na compra de vacinas e a um negacionismo que incentiva ainda mais mortes da população.

Os outdoors exibem uma charge em que Bolsonaro está sentado sobre uma seringa, que representa a vacina contra o coronavírus, mas ao invés do antídoto para a doença, o que sai dela são notas de dólar. “Bolsonaro goza com a morte dos brasileiros”, diz a mensagem do cartaz. Investigado por corrupção, ele ri.

“Ocupar as ruas em meio à pandemia é um ato não só simbólico, mas urgente e necessário frente ao cenário do país. Essa tem sido a resposta do povo a tantos absurdos, à tanta dor que o governo atual tem provocado em cada um de nós. O Brasil não aguenta mais e nós, da CUT-Rio, nos colocamos ao lado de cada um e cada uma na luta para que esse pesadelo acabe”, enfatiza Sandro Cezar, presidente da CUT-Rio.

Para Sérgio Giannetto, diretor de Comunicação da CUT-Rio, a perversidade precisa ser denunciada em todos os espaços. “É inadmissível que este homem ainda esteja ocupando a presidência da República. Bolsonaro sente prazer em fazer piada com o caos assustador que o nosso povo vive todos os dias sob seu comando e é isso que estamos denunciando nos outdoors. Esse sadismo genocida precisa estar estampado em todos os cantos para que a população se lembre que ele é o principal responsável por tantas mortes e tantas perdas. Dia 24 vamos pedir seu impeachment em um ato ainda maior”, reforça.

