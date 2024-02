Ouvidoria pede afastamento de 11 policiais militares denunciados por estupro de uma mulher de 33 anos

Apoie o 247

247 - A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo pediu o afastamento de 11 policiais militares que foram denunciados por uma mulher de 33 anos que diz ter sido estuprada por eles em Guarujá, no litoral de São Paulo. A informação é da rádio CBN.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima em dezembro, os PMs estariam envolvidos na ação, que teria acontecido em uma festa, em agosto do ano passado.

A mulher acredita ter sido 'dopada' enquanto ingeria bebidas alcoólicas na celebração. Após o estupro, ela contou ao portal de notícias G1 que precisou realizar um aborto.

O ouvidor das Polícias de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, disse à CBN que além de formalizar o pedido de afastamento, cobrou um rigor na apuração do caso na Corregedoria da PM:

A Ouvidoria também solicitou os laudos periciais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher do Guarujá e está sob segredo de Justiça.

A Polícia Militar informou que instaurou uma sindicância para apurar a participação de policiais militares no crime, diante da gravidade da denúncia.

