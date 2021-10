Paciente acusa médico da Prevent Senior de importunação sexual em hospital

Apoie o 247

247 - Uma paciente acusou um médico da rede hospitalar Prevent Senior de importunação sexual. O caso teria ocorrido em 2020 e é investigado pela Polícia Civil de São Paulo, informou o repórter Caio Junqueira da CNN. No inquérito policial está detalhado o caso denunciado.

“(…) o averiguado, que é médico, passou a mão na parte superior interna de sua coxa, seios, bem como passou a acariciar seus braços. Em seguida o averiguado saiu e ao retornar, novamente, acariciou suas partes íntimas. Outrossim, aos poucos, enquanto ninguém via, encostou o pênis dele na mão dela, que tirou a mão do local. Alega que segurou na grade da maca e ato contínuo o autor deu a volta, se posicionando do lado da vitima, pegou a mão dele e colocou dentro da cueca, acariciando seu pênis, momento em que a vítima viu a cor de sua cueca (preta). Aduz ainda que estava sem condições de oferecer resistência, pois não conseguia falar ou pedir socorro, já que estava com crise alérgica (com a glote fechando).”

