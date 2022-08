Paciente diz ter sido vítima de abuso sexual após cirurgia em hospital de BH

Apoie o 247

247 - Uma mulher de 38 anos disse que sofreu abuso sexual durante cirurgia na tarde dessa segunda-feira (8) no Hospital Mater Dei, da rede particular na região centro-sul de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Militar, o marido afirmou que, após chegar ao quarto, a mulher dele foi urinar. Os dois perceberam que, no recipiente hospitalar, uma secreção teria saído junto com a urina e eles acreditam ser esperma. A informação foi publicada nesta terça-feira (9) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O marido disse à chefia de enfermagem que a esposa dele foi estuprada. Segundo o casal, após o marido fazer a denúncia, o hospital não chamou um ginecologista para atender a mulher. O cirurgião e o anestesista disseram à PM que a paciente não ficou sozinha ou acompanhada por apenas um homem. De acordo com os dois médicos, a sala de recuperação e os corredores do bloco cirúrgico têm câmeras de segurança. Os dois afirmaram que as imagens estão à disposição das autoridades.

Em nota, o hospital disse ajudar a paciente e a família dela, e que aguarda o resultado da perícia da Polícia Civil.​ A denúncia feita em Belo Horizonte também chama a atenção após um caso de repercussão nacional, em julho, quando o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso depois que funcionários do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti (RJ), o filmaram colocando o pênis na boca de uma mulher desacordada durante uma cesárea.

