Padilha convida Marcelo Queiroga para conhecer sucesso do lockdown em Araraquara

Revista Fórum - O deputado federal e ex-ministro Alexandre Padilha (PT-SP) apresentou um ofício nesta terça-feira (16) convidando o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para conhecer o sucesso de Araraquara no combate à pandemia de Covid-19 em razão da adoção de um isolamento social rígido (lockdown) no município. A cidade, governada por Edinho Silva (PT), decidiu adotar o lockdown logo que foram diagnosticados os primeiros casos da nova cepa do Sars-Cov-2, em fevereiro.

O convite do parlamentar ao ministro surge após Queiroga dizer à CNN Brasil que “não pode ser política de governo fazer lockdown”, acompanhando o entendimento do presidente Jair Bolsonaro.

“Se mesmo com tantas evidências o novo ministro ainda não está convencido de resultados positivos do lockdown, quero convidá-lo para conhecer a experiência local de Araraquara. Graças à ousadia do prefeito Edinho Silva, evitou-se um colapso completo do sistema de saúde e antecipou o que estava por vir no Brasil no mês de março”, disse Padilha à Fórum.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.