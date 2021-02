Padilha e Boulos discutem nas redes após lançamento da candidatura de Haddad

247 – O deputado Alexandre Padilha (PT-SP) e o presidenciável Guilherme Boulos discutiram nas redes sociais após a reação negativa do psolista ao movimento do PT. "Olá @GuilhermeBoulos, com todo respeito companheiro, você sabe que quando @Haddad_Fernando se apresenta como um nome para a Presidência, não é apenas um nome, mas também um projeto de país. Quando você se lançou a prefeito ano passado não era só um nome né?", questionou Padilha.

"Defendo que a esquerda busque unidade pra enfrentar Bolsonaro. Para isso, antes de lançar nomes, devemos discutir projeto", havia dito Boulos. "Você sabe que quando falei de projeto é de um unitário. Para construí-lo é preciso ter diálogo na esquerda. O PT, assim como todos os partidos, tem o direito de lançar candidato. Mas não vamos derrotar Bolsonaro com iniciativas unilaterais", afirmou ainda o psolista.

"Queremos projeto unitário da esquerda mesmo @guilhermeboulos? Então vamos comemorar a disposição de Haddad de circular o Brasil. Como comemorei a sua. Bons nomes na mesa não impedem projeto unitário. O que impede é disputarmos entre nós, quando nosso adversário é Bolsonaro", retrucou Padilha.

O conhecimento liberta. Saiba mais